Die Sanierung des historischen Eisenbahnviaduktes in Chemnitz steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das Ende der Bauarbeiten wird am 8. September zum Tag des Denkmals gefeiert, teilte die Deutsche Bahn MDR SACHSEN am Donnerstag mit. Die 275 Meter lange Stahlträgerbrücke wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren aufwendig erneuert.