In der gesamten Innenstadt von Chemnitz und auch auf dem Kaßberg können seit Montag 30 Elektro-Mopeds vom Energieversorger Eins Energie ausgeliehen werden. Darüber hinaus gibt es rund 30 Sonderparkzonen weiter außerhalb, etwa am Stausee Rabenstein, am Tierpark, am Neefepark oder auch am Sportforum, wo die Zweiräder geparkt werden können. Mit dem Angebot will Eins Energie eine Lücke in der sogenannten Mikromobilität schließen, das heißt, für Reichweiten bis zu acht Kilometer.