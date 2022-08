Chemnitzer Esse - Der 302 Meter hohe Schornstein ist nach Angaben des Energieversorgers Eins das größte Bauwerk in Sachsen und gehört zum Heizkraftwerk Chemnitz.

- Die 18.000 Quadratmeter große Außenhülle wurde nach einem Entwurf des französischen Künstlers Daniel Buren gestaltet, der sieben etwa gleichgroße farbige Abschnitte vorsieht.

- Insgesamt 168 LED-Leuchten erhellen seit November 2017 den Schornstein.

- Eine Schaltuhr, in der der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang gespeichert sind, schaltet die Beleuchtung an und aus.

- Die LEDs verbrauchen nach Angaben des Versorgers Eins pro Jahr in etwa so viel Strom wie 15 Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch in Höhe von 2.500 Kilowattstunden.