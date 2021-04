Die enviaM-Gruppe hat trotz Corona-Krise ihre Unternehmensziele im Geschäftsjahr 2020 erreicht. Wie das in Chemnitz ansässige Unternehmen mitteilte, konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um knapp zwei Millionen Euro auf 317,9 Millionen Euro gesteigert werden - ungeachtet leicht rückläufiger Strom- und Gasabsätze. Der Konzern kann demnach eine konstante Dividende von 0,65 Cent pro Aktie an die Anteilseigner auszuschütten. Darunter sind 650 Kommunen aus Ostdeutschland.

Dafür nimmt enviaM im laufenden Geschäftsjahr viel Geld in die Hand. "Die Investitionen sind auf den höchsten Stand seit Beginn der Energiewende", so Lowis. Ein großer Teil davon fließe in erneuerbare Energien. So will das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr allein 322 Millionen Euro für die Instandhaltung und den Ausbau des Stromnetzes bereitstellen, um deren reibungslose Einspeisung zu gewährleisten. Im Netzgebiet der enviaM-Gruppe decken die erneuerbaren Energien rein rechnerisch schon heute 122 Prozent des Stromverbrauchs ab. "Damit liegen wir weit vor den westlichen Bundesländern", so Lowis. Die Überschüsse werden ins Netz eingespeist und verteilt.