Ab Freitag wird im Foyer des Staatlichen Archäologiemuseums Chemnitz eine Kopie der ältesten Hose der Welt gezeigt. Die originale Hose wurde in einem mehr als 3.000 Jahre alten Grab bei Turfan im Westen Chinas gefunden. Ein internationales Team aus Archäologen, Modedesignern, Geowissenschaftlern, Chemikern und Restauratorinnen arbeitete im Forschungsprojekt "Silk Road Fashion" fünf Jahre lang daran, hinter die Geheimnisse des Kleidungsstücks zu kommen.

" Die Hose ist ein Meisterwerk ", sagt Mayke Wagner. Die Herstellerinnen schnitten die drei Bestandteile der Hose nicht aus einem großen Stück gewebten Stoffs. Vielmehr webten sie die Teile direkt in Form und nähten sie anschließend zusammen." Damit sei die Hose ihrem Träger quasi auf den Leib gewebt worden. "Mit dem Zwickel, der die beiden Beine verbindet, war sie zudem ein absolutes Novum in der damaligen Modewelt. Vorher kannte man nur Beinlinge."

Auch die Technik der Herstellung sei bemerkenswert, sagt Mayke Wagner. "Die Macherin hat die Hose auf demselben Gerät mit verschiedenen Techniken gestaltet und in der gewünschten Größe geformt. Kein Zuschnitt, kein Verschnitt, nur Textilkunst und dreidimensionales Denken." Das Garn sei reißfest gedreht worden, damit die Hose ein Leben lang halten konnte. Zudem wären Diagonalen eingewebt, die den Stoff dehnbar machten. "Diese Technik findet man auch bei heutigen Jeans."

Die Turfaner Archäologen gründeten 2013 gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut 2013 das Projekt "Silk Road Fashion". Das Forschungsteam hat seine Arbeit in einem Film mit dem Titel "Die Erfindung der Hose - Wie der Mensch zur Hose kam" dokumentiert.

In Turfan im Westen Chinas wurde die Hose eingehend untersucht. Bildrechte: Deutsches Archäologisches Institut/ J. Zhou

So konnte ein Zusammenhang zwischen der Erfindung der Hose und den Anforderungen von reitenden Kriegern festgestellt werden, die einen soliden Schutz ihres Körpers brauchten. Dort sei auch die Notwendigkeit von dehnbaren Geweben anzusiedeln. Mit dieser Neuerung beim Weben gelang den Menschen der damaligen Zeit etwas, das auch heute noch bei der Herstellung von Hosen Verwendung findet. Die in Turfan gefundene Hose kann damit als Ursprung der heutigen Jeansmode gelten.

Nach Angaben des Staatlichen Museum s für Archäologie Chemnitz wurde die Hose bereits vor mehr als 20 Jahren beim Straßenbau nahe dem westchinesischen Turfan auf einem alten Friedhof entdeckt. Archäologen untersuchten demnach 531 Gräber und entdeckten 2003 in einer der Gruben einen etwa vierzigjährigen Mann, der vor ca. 3.000 Jahren bestattet wurde.

Seine Kleidung und Ausrüstung habe sich in der Trockenheit so gut erhalten, dass sie seltene Einblicke in Mode, Technik und Lebensweise seiner Zeit erlaubten. Neben Zaumzeug, Reitpeitsche, Streit-Axt und Ohrringen fanden die Archäologen den Angaben zufolge seine gut erhaltene Hose, die damit zum ältesten Fund dieser Art weltweit gehört.