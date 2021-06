Eltern in Chemnitz müssen künftig mehr für die Kita und den Hort zahlen. Nach längerer Debatte hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen, dass die Beiträge ab September pauschal um zehn Prozent steigen sollen. Begründet wurde das mit gestiegenen Kosten und dass die Beiträge seit elf Jahren nicht angehoben wurden.

Seit 2013 sind laut Stadt die Betriebskosten für einen Betreuungsplatz gestiegen. Diese höheren Kosten wurden bislang mit kommunalen Geldern ausgeglichen. Die dafür bereitgestellten Mittel würden in anderen Bereichen, wie zum Beispiel für Kita-Projekte oder die Infrastruktur, fehlen. Steigen diese Betriebskosten weiter, ohne dass die Elternbeiträge angehoben werden, werde der gesetzlich vorgeschriebene Mindestelternanteil an den Betriebskosten von rund 20 Prozent unterschritten, so die Stadtverwaltung.