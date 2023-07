Nachdem in Chemnitz Anfang Juni ein Mann mit Stahlkugeln beschossen und verletzt wurde, hat der Staatsschutz einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 60 Jahre alten Mann. Er soll bei einem Konzert mit Roma-Jugendlichen in einem Jugendclub der Heilsarmee mit Stahlkugeln auf die Anwesenden geschossen zu haben. Bei dem Vorfall war ein 46 Jahre alter Sozialarbeiter leicht verletzt worden. Auf dem Gelände hatte die Polizei nach eigenen Angaben noch am selben Abend zwei Geschosse sichergestellt.