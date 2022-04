Die Toten - zwei Männer (32 und 72 Jahre alt) und zwei Frauen (34 und 69 Jahre alt) - waren am späten Montagabend von der Polizei nach einem Hinweis in einem Wohnhaus im Chemnitzer Ortsteil Mittelbach gefunden worden. Alle vier haben den Angaben nach in dem Haus gewohnt. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, teilten die Behörden zunächst nicht mit. Nach Informationen der "Freien Presse" könnten die Besitzverhältnisse in dem Haus mit dem Gewaltverbrechen in Zusammenhang stehen. Demnach sollen die älteren Bewohner das Haus an die jüngeren verkauft haben. Dadurch sei es zu Konflikten zwischen den Parteien gekommen.