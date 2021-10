Maximilian Thrum ist einer der ersten Studenten im Modellstudiengang Humanmedizin in Chemnitz. Als gebürtiger Chemnitzer ist er sehr froh, sein Studium in der Heimat absolvieren zu können. Für eine Fachrichtung hat er sich nach seinem ersten Studienjahr noch nicht entschieden. Klar ist aber, dass er seiner Heimat auch als fertig ausgebildeter Arzt erhalten bleiben möchte.

Genau auf diesen Effekt hoffen die Verantwortlichen des Modellstudiengangs MEDiC (Medizin in Chemnitz). Die praxisorientierte Lehre soll helfen, den Ärztemangel in der Region Südwestsachsen auszugleichen. "Sachsen braucht eine hochwertige und flächendeckende medizinische Versorgung in allen Regionen", sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer am Freitag beim Festakt zur Begrüßung des zweiten Jahrgangs in Chemnitz. Laut Kretschmer sind aktuell in Sachsen 370 Zulassungen unbesetzt, das entspreche jeder achten Hausarztstelle.