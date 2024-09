Das Kunstfestival "Begehungen" wird 2025 im stillgelegten Braunkohlekraftwerk Nord in Chemnitz stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Im Fokus stehen bei der 22. Ausgabe des Festivals ökologische Themen wie Ressourcenverbrauch, Artenvielfalt und Klimawandel. "Ziel der Ausstellung und des gesamten Festivals ist es, Bewusstsein für die Komplexität der Themen zu schaffen und neue Diskurse anzuregen", so die Veranstalter.