Unter dem Titel "epic" - Energiepark in Chemnitz seien im Juni 2022 die Gedanken zur Weiterentwicklung des Geländes in einem öffentlichen Energieforum vorgestellt worden, teilte die Pressesprecherin der "Eins Energie", Astrid Iberius, mit. Eine Beteiligungsplattform solle Projekte auf dem Weg des Unternehmens in Richtung Klimaneutralität transparent machen.