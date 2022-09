Am Sonntag geht in Chemnitz die zweite Auflage des "European Pece Ride" zu Ende. In diesem Jahr starteten die 120 Fahrerinnen und Fahrer im polnischen Wrocław. Die Etappe über 232 Kilometer führte nach Mladá Boleslav in Tschechien. Am Sonntag müssen die Radsportler auf der 198 Kilometer langen Etappe von Mladá Boleslav nach Chemnitz 2.500 Höhenmeter unter die Räder nehmen. Größte Herausforderung, wie schon im vergangenen Jahr, ist der Erzgebirgskamm mit seinen steilen Aufstiegen auf mehr als 800 Metern Höhe. Allein beim Anstieg von Litvinov nach Kliny sind auf acht Kilometern Länge mehr als 500 Meter Höhenunterschied zu überwinden - bei bis zu 19 Prozent Steigung.