Die Ausstellung "European Realites" präsentiert Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus 20 europäischen Ländern.

Gezeigt wird im Museum Gunzenhauser, wie sich gesellschaftliche Umbrüche auf die Kunst der 1920er-Jahre auswirkten.

Neben der neuen Rolle von Frauen spielt auch der Sport eine zentrale Rolle in den Kunstwerken.

Neue Sachlichkeit, Nové realismy, Nuovo Realismo: Fast überall in Europa ist in den 1920er- und 1930er-Jahren ein neuer Realismus in der Kunst zu beobachten. Die europäischen Realismusbewegungen der Zwischenkriegsjahre hatten viele Namen – und viele Gemeinsamkeiten. Das zeigt die Ausstellung "European Realities" im Museum Gunzenhauser, die sich im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 erstmals dieser Kunstepoche in größerem Umfang widmet. Gezeigt werden rund 300 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus 20 Ländern.

Bildrechte: Svetla Georgieva

Kunst zeigt gesellschaftliche Realität

Die Kunst ab den 1920er-Jahren ist von großen gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs mit Millionen Toten entstehen überall in Europa neue Demokratien, neben der Weimarer Republik auch in Polen, in den baltischen Staaten oder in Jugoslawien. Die großen Umbrüche spiegeln sich auch in der Kunst wider: So radikal wie noch nie zuvor setzt sie sich mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinander. Deutlich wird das in den vielen Gesellschaftsporträts, häufig mit sozial-kritischem und politischem Einschlag wie etwa bei Otto Dix oder George Grosz.

Diese Neuordnung der Gesellschaft ist etwas, das sich in dieser Kunst in ganz Europa ausdrückt. Anja Richter, Kuratorin