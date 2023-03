Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Chemnitz schließt die Polizei einen technischen Defekt als Ursache aus. Die Ermittlungen laufen nun in Richtung fahrlässige oder sogar mutwillige Brandstiftung, sagte eine Sprecherin.

Am Montagvormittag war ein 53-jähriger durch das Feuer in der Halle schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte er das Gebäude nach der Explosion noch selbst verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In dem Gebäude an der Agnesstraße im Stadtteil Schloßchemnitz lagerten laut Polizei unter anderem Feuerwerkskörper und Chemikalien. Zeugen hatten auch Explosionsgeräusche gehört.