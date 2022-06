Zweieinhalb Monate nach dem versuchten Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Chemnitzer Innenstadt , fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach den Tätern. Sie hat dafür mehrere Videos und Bilder von Überwachungskameras freigegeben. Die Chemnitzer Kriminalpolizei erhofft sich von den Veröffentlichungen Hinweise auf die Täter.

Darauf ist zu sehen, wie die Täter am Sonntagabend des 3. April mit einem silbernen SUV in das Schaufenster des Ladens fahren. Da die Scheibe gepanzert ist, musste der Fahrer noch einmal zurücksetzen und versuchte es dann erneut. Letztlich flohen die vier mutmaßlichen Täter ohne Beute in einem dunklen VW Golf.