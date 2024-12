Ian G. wird seit dem 4. Oktober 2024 vermisst. Die Spur des 24-Jährigen verliert sich nach Polizeiangaben an jenem Tag, einem Freitag, gegen 23:30 Uhr in Werder (Havel). In der Kneipe "Fritz" sei er noch gesehen worden, berichtet der Vater dem MDR-Magazin Kripo live. "Er ist dann aufgestanden, wollte sich noch kurz in Richtung Toilette begeben und ist dann nicht mehr wieder gekommen", erklärt er.