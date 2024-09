Am Donnerstagmorgen sind die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "European Peace Ride" mit dem Zug zum diesjährigen Startort aufgebrochen. Trotz Unwetterwarnungen soll die Radfernfahrt am Freitag in Bad Ischl in Österreich, der Kulturhauptstadt 2024, starten. Die European Peace Ride" ist die Neuauflage der legendären Friedensfahrt.