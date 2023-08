Der Kurs heißt auch "Erste Hilfe fürs Fahrrad" und soll erste Schritte zur Selbsthilfe zeigen, sagt Workshopleiter Marko Neumann von der Selbsthilfewerkstatt "Dr. Radlinger". "Unsere Erfahrung zeigt, dass sich viele Teilnehmer schon recht gut mit Fahrrädern auskennen. Aber sie haben oft ein bisschen Hemmungen, selbst an den Fahrrädern herumzubauen."

Also: Vorderrad ausbauen, Reifen von der Felge holen, Schlauch herausholen und im Wasserbad nach den Bläschen suchen, die vom Loch aufsteigen. Weil die Jungs ja mit intakten Fahrrädern zum Workshop gekommen sind, flicken sie eifrig die Schläuche, die ihnen von den Workshopleitern mitgebracht worden sind.

Während die Jungs konzentriert an ihren Rädern tüfteln habe ich keine Chance, mit ihnen zu sprechen. Zu konzentriert arbeiten sie daran, den Schläuchen wieder genug Luft einzuhauchen. Erst nach getaner Arbeit habe ich eine Chance, mit den Jungs zu sprechen.

Benjamin kann nach dem zweistündigen Workshop schon ein paar einfache Reparaturen an seinem Drahtesel selbst in die Hand nehmen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Der elf Jahre alte Benjamin verrät mir, dass er jeden Tag mit dem Rad zur Schule fährt. "Wenn ich das heute nicht gelernt hätte, wüsste ich gar nicht, was ich bei einer Panne machen soll, außer mein Fahrrad von der Straße zu tragen. Ich weiß jetzt sogar, woran es liegen kann, wenn die Kette herunterspringt."

Der 13 Jahre alte Karl ist mit seinem neunjährigen Bruder Gregor zum Workshop gekommen. Karl ist ein "alter Hase". Er hat schon bei einem Radsportverein trainiert. "Jetzt habe ich ein BMX-Rad geschenkt bekommen, das nicht so in einem perfekten Zustand ist." Da wolle er ein paar Teile austauschen und den Workshop für seine Fragen nutzen. "Ich schraube sowieso gern an Fahrrädern herum", sagt er lachend.