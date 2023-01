Ich trete fester in die Pedale und hole eine ganze Menge Zeit auf. Auch dazu hatte der Chemnitzer ADFC-Chef eine klare Forderung: "Bei mehr Tempo-30-Strecken in den Innenstädten wäre ein Miteinander von Rad und Auto leichter möglich." Dann wäre seiner Meinung nach auch das "Revierverhalten" von Auto- und Radfahreren weniger ausgeprägt.

Die Hauptstraßen in der Innenstadt sind am Sonntag komplett schneefrei. Hier ist das Radfahren auch im Winter kein Problem. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Übrigens sind in der Radverkehrskonzeption für die Stadt Chemnitz seit Juni 2013 zwei Radwege definiert, die auch im Winter geräumt werden sollen. Einerseits ist das die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und der so genannten Kappler Drehe, andererseits die Route vom Zentrum bis zur Technischen Universität an der Reichenhainer Straße. Das nutzt mir aber wenig, da sie nicht an meiner Strecke liegen. Auf den anderen Radwegen besteht keine Räumpflicht.