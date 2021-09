Die ersten Fahrradgaragen in Chemnitz sind einsatzbereit. Die acht kleinen Metallcontainer, die Platz für je zwei Fahrräder bieten, stehen seit Freitag am Carlowitz Congresscenter. Mitentwickelt hat sie der Chemnitzer Jungunternehmer Steve Winter. Steve Winter hatte eine sehr persönliche Motivation, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu entwerfen. "Als ich an der TU studiert habe, sind mir zuerst die Laufräder, kurz darauf das gesamte Fahrrad gestohlen worden", berichtet Winter. Als er dann aus Verzweiflung das neue Rad mit in den Hörsaal nehmen musste, sei ihm gemeinsam mit seinem Freund Patrick Rabe die Idee mit der Fahrradgarage gekommen. Die Firma RWC Factory sei dann 2018 gegründet worden. Nach einer Zwangspause durch Corona sei der Vertrieb der Fahrradgaragen erst in diesem Jahr richtig angelaufen.