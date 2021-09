Entsorgungsaktion Stadt Chemnitz beseitigt "Fahrradleichen" am Hauptbahnhof

Hauptinhalt

Wer in der Stadt unterwegs ist und keine Lust auf Stau und Parkplatzsuche hat, greift gerne zum geliebten Drahtesel. Doch auch für die platzsparenden Zweiräder wird teilweise der Parkraum knapp. So zum Beispiel am Hauptbahnhof in Chemnitz. Deshalb greifen Stadt und Polizei jetzt durch.