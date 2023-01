Afghanische Ortskräfte haben während des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan mit dem deutschen Militär zusammengearbeitet. Nach dem Abzug der deutschen Truppen müssen sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten. Nun hat die Bundesregierung einigen Ortskräften, längst nicht allen, die Aufnahme in Deutschland ermöglicht. Gemeinsam mit ihren Familien werden sie nun auf Kommunen verteilt, warten in Sammelunterkünften auf die Unterbringung in Wohnungen. Etwas mehr als 300 von ihnen sollen im ehemaligen Pionierlager in Einsiedel, einem Ortsteil von Chemnitz, untergebracht werden.

Im ehemaligen Pionierlager in Chemnitz Einsiedel werden in den kommenden Monaten Geflüchtete Ortskräfte aus Afghanistan untergebracht. Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Status: Keine Asylbewerber Diese Ortskräfte haben, im Gegensatz zu Asylsuchenden bereits mit dem Tag der Ankunft in Deutschland Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis. Sie sollen zeitnah an die Kommunen im Freistaat Sachsen verteilt werden, sobald dort geeigneter Wohnraum zur Verfügung steht. Die Einrichtung in Chemnitz Einsiedel dient diesen Menschen daher nur vorübergehend als Unterkunft. Landesdirektion Sachsen

Landesdirektion beantwortet Fragen

Die Einwohner von Einsiedel wurden im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung über die Einzelheiten des Betriebes der Unterkunft informiert. Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung werden darüber hinaus auf der Internetseite der Landesdirektion detailliert beantwortet.

Im November protestierten Personen in Einsiedel gegen die Aufnahme von Geflüchteten im ehemaligen Pionierlager. Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

In der Vergangenheit war es in Einsiedel immer wieder zu asylkritischen Protesten gekommen. Sowohl von 2015 bis 2017, als die Zahl der Menschen, die nach Deutschland flüchteten stark anstieg, als auch in den vergangenen Monaten als bekannt wurde, dass im ehemaligen Pionierlager in Einsiedel erneut Familien auf der Flucht aufgenommen werden sollen.

Fake Flyer schürt Misstrauen gegenüber Geflüchteten

Am Wochenende waren in städtischen Briefkästen Faltzettel aufgetaucht, die die Ankunft der Geflüchteten aus Afghanistan thematisieren. Auf den ersten Blick hätte das Faltblatt mit dem Titel "Diversity Booster" durchaus aus der Stadt Chemnitz stammen können. Das Layout passt zum Design der Stadt und der Oberbürgermeister sowie die Stadt Chemnitz werden sogar als Herausgeber angegeben. In ironisch-polemisch anmutendem Sprachduktus wird in dem Flyer von der Ankunft afghanischer Ortskräfte in Einsiedel berichtet. Dabei werden Klischees bedient und verschiedene Verschwörungstheorien angesprochen, wie die vermeintliche "Neubesiedlung" Deutschlands.

Der Fake-Flyer ist an Haushalte in mehreren Stadtteilen von Chemnitz verteilt worden. Bildrechte: Stadt Chemnitz

"Die Stadt Chemnitz distanziert sich von diesem Flyer", sagt Stadtsprecher Matthias Nowak auf Anfrage von MDR SACHSEN. Er habe am Wochenende sowohl vonseiten der Bürgerschaft als auch von Mitarbeitenden von den Flyern erfahren. Sie seien in Briefkästen in den Stadtteilen Einsiedel, Gablenz, dem Kaßberg sowie im Stadtzentrum verteilt worden. Ob die Stadt rechtlich gegen die Flyer vorgehen wird, ist noch unklar. "Die Straftatbestände werden derzeit in unserer Rechtsabteilung geprüft", so Nowak.

