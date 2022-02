Nancy Mickel ist in der Chemnitzer Stadtbibliothek für Medienpädagogik zuständig. Am Dienstag stand bei ihr ein ganz besonderer Kurs an: Mit Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten Klasse hat sie im Rahmen des internationalen Aktionstages "Safer Internet Day" über sogenannte Fake News - also Falschinformationen - gesprochen. "Zuerst wurde das Vorwissen der Schüler abgefragt, um sie dort abzuholen, wo sie stehen", erklärt sie. Dabei habe sich gezeigt, dass die älteren Jugendlichen deutlich mehr über Fake News wissen als ihre jüngeren Mitschüler.