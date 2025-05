Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Kulturhauptstadt Marathon in Chemnitz: Was sie rund um das Event wissen müssen

18. Mai 2025, 09:18 Uhr

Mit etwa 8.000 Starterinnen und Startern, die am Sonntag in fünf verschiedenen Distanzen am Start sind, ist der Kulturhauptstadt-Marathon eine der größten Veranstaltungen in diesem Jahr in der Stadt. Damit Besucherinnen und Besucher keinen Marathon auf sich nehmen müssen, um an die Strecke zu gelangen, gibt es hier Tipps für Anreise, Laufstrecken und Rahmenprogramm.