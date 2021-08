Ein Brand mitten in der Chemnitzer Innenstadt ist am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Mehrere Passanten hatten am Vormittag den Notruf alarmiert, weil Flammen an der Gebäudefassade einer Tanzschule zu sehen waren. Das teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude den Angaben zufolge bereits leer. Unter der Tanzschule befindet sich eine leerstehende Sparkasse.