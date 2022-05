In der Nacht zu Dienstag ist ein Polizeimeisteranwärter an der Polizeifachschule Chemnitz aus dem Fenster eines Lehrgebäudes gestürzt. Der 24 Jahre alte Mann wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie das Landespolizeipräsidium in Dresden mitteilt, gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Die genauen Umstände seien allerdings noch unklar.