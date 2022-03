Die Deutsche Bahn wird den vom Freistaat Sachsen bestellten Fernverkehr zwischen Chemnitz und Berlin fahren. Der Verkehrsverbundes Mittelsachsen hatte die Verbindung im Auftrag des Freistaates ausgeschrieben. Am Donnerstag wurde in Chemnitz der Zug offiziell vorstellt. Etliche Chemnitzer waren neugierig zum Bahnhof gekommen, um sich über die neue Verbindung zu informieren.

Eingesetzt werden Doppelstock-Intercity, wie sie bereits planmäßig zwischen Dresden und Warnemünde über Berlin im Einsatz sind. Genau genommen handelt es sich beim Chemnitz-Anschluss auch um eine Verlängerung der bisherigen IC-Linie. Diese Züge hat die DB AG gebraucht von Westbahn in Österreich erstanden.



Die neue Verbindung startet offiziell am 12. Juni: Jeden Morgen (6:26 Uhr und 8:26 Uhr) rollen die Vierteiler von Chemnitz über Dresden nach Berlin und weiter nach Warnemünde. Die Züge machen nach zweieinhalb Stunden Halt am Berliner Airport. Von da dauert es noch rund drei Stunden bis Warnemünde. In der Gegenrichtung verkehren die Züge täglich ab Warnemünde um 13:52 Uhr und 15:52 Uhr über Rostock, ab Berlin 16:26 Uhr und 18:26 Uhr und erreichen Chemnitz gegen 19:30 beziehungsweise 21:30 Uhr. Der Ticketverkauf soll im April starten. Die Zuggarnituren übernachten in Chemnitz und werden dort einer "einfachen Reinigung" unterzogen, teilte der VMS auf Anfrage mit.