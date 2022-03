Die Deutsche Bahn wird den vom Freistaat Sachsen bestellten Fernverkehr zwischen Chemnitz und Berlin fahren. Das geht aus einer Einladung des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) hervor. Der VMS hatte im Auftrag des Freistaats Sachsen den Fernzug ausgeschrieben. Am Donnerstag soll das Projekt gemeinsam mit Stefanie Berk, Vorstand Marketing bei DB-Fernverkehr, in Chemnitz offiziell vorgestellt werden. Start des planmäßigen Betriebs ist im Juni 2022.

Am Donnerstag wird auch ein Doppelstock-Intercity nach Chemnitz gebracht, wie er bereits planmäßig zwischen Dresden und Warnemünde über Berlin im Einsatz ist. Es lässt sich daraus schließen, dass die neue Verbindung möglicherweise über Freiberg und Dresden bis an die Ostsee führen und ab Dresden in die bestehende Linie integriert wird.



Der Freistaat finanziert täglich je Richtung zwei Verbindungen am Morgen von Chemnitz nach Norden und am Abend zurück. Maximal 2,5 Millionen Euro darf die Fernverbindung laut Ausschreibung pro Jahr kosten. Innerhalb Sachsens muss deshalb auch der Nahverkehrstarif anerkannt werden.