Das Feuer wurde am Karfreitag um 23:34 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr schlugen zu dem Zeitpunkt Flammen aus zwei Fenstern im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr rückte mit über 100 Einsatzkräften und 26 Fahrzeugen aus. Laut Polizei mussten 23 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Vier von ihnen waren auf das Dach eines Nachbarhauses geflüchtet und wurden per Drehleiter evakuiert. In einem Bus kamen die Betroffenen vorübergehend unter.