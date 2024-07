Zu einem Brand auf einer Mülldeponie sind am Freitagmittag Feuerwehrleute in Chemnitz ausgerückt. Sie mussten bei der Anlage am Weiserweg Müllcontainer löschen, die lichterloh brannten. Menschen kamen nicht zu Schaden. wie hoch der Sachschaden ist, war laut Polizei chemnitz am Freitag noch unklar. Die Beamten ermitteln zur Brandursache.