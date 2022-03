In der Notaufnahme des Stollberger Krankenhauses ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch breitete sich in der ganzen Notaufnahme aus. Ein 61-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, soll er in der Notaufnahme randaliert und das Feuer möglicherweise ausgelöst haben. Dazu laufen jetzt Ermittlungen. Die Notaufnahme ist derzeit außer Betrieb.