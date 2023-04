Bei einem Wohnungsbrand in Chemnitz ist am späten Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Chemnitz mitteilte, wurden die Kameraden kurz nach 23:30 Uhr in den Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg gerufen. Bei der Brandbekämpfung fanden die Feuerwehrleute den leblosen Mann in der Wohnung in der dritten Etage. Eine Frau und drei Kleinkinder, die sich bereits aus der brennenden Wohnung befreit hatten, kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.