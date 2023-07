Beim Brand einer Scheune in Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau sind am Freitag nach Polizeiangaben zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Mit einem Kreislaufkollaps sei außerdem eine 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden.