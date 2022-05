Feuer in Wald und Hochhaus Mehrere Brände in Chemnitz bringen Feuerwehr ans Limit

Hauptinhalt

In Chemnitz mussten am Mittwochabend alle zur Verfügung stehenden Feuerwehrleute ausrücken. Sie verhinderten einen größeren Waldbrand und löschten zeitgleich kleinere Brände in der Stadt.