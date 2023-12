In einer Wohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg sind Polizei und Feuerwehr wegen gefährlicher Chemikalien im Einsatz. Mehr als drei Wochen nach einem ersten Einsatz ist das betroffene Haus in der Andréstraße am Donnerstag erneut evakuiert worden. Sechs Bewohner sind direkt betroffen und mussten ihre Wohnungen verlassen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.