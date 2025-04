Mit "Versuch über meinen Großvater" blickt das Figurentheater auf eine Familiengeschichte mit dunkler Vergangenheit.

Das Stück thematisiert die ganz persönliche Geschichte des Großvaters einer Darstellerin und seine Rolle im Nationalsozialismus.

Ein besonderer Clou: Eine der Puppen wird teilweise von drei Puppenspielern gleichzeitig bewegt.

Gundula Hoffmann spricht von einer Reise in die eigene Vergangenheit ihrer Familie, auf die sich da begeben hat. Auf dieser Reise begleiten sie ihre beiden Mitspieler Arne von Dorsten und Jakob Ferdinand Lenk sowie die Autorin und Regisseurin Karen Breece. Die in Deutschland lebende Amerikanerin ist auf diese Art dokumentarisch-politisches Theater spezialisiert, das auf intensiven Recherchen und Gesprächen basiert.

Risikoreiche Reise in die Familien-Biografie

Bislang hat Breece das an großen Bühnen wie dem Berliner Ensemble, der Schaubühne am Lehniner Platz, am Volkstheater in Wien oder den Münchner Kammerspielen getan. Nun ist sie das erste mal in Chemnitz mit Menschen und Puppen unterwegs auf dieser Reise. Das europäische Kulturhauptstadtjahr macht es möglich.

Konkret geht es um das Leben des Großvaters von Gundula Hoffmann in den 1940er-Jahren. Der aus dem Sudetenland stammende Mann war in Reichenberg, dem heutigen Liberec, ein sehr beliebter Arzt. 1942 wurde er als sogenannter "Seuchenarzt" ins galizische Lemberg versetzt – ein Zentrum jüdischen Lebens, dass die Nazis zu einem Ghetto umfunktionierten.

Was auch immer der Großvater dort getan hat – nach dem Krieg wurde er verhaftet, es gab offenbar einen Gerichtsprozess – war später kein Thema in der Familie. Darüber sprach man nicht. Und das hatte offensichtlich seine Wirkung. Eine, die bis in die Enkelgeneration nachhalt. Hier setzt die Inszenierung an, in der Fragen gestellt werden, die bislang unbeantwortet blieben und auch nicht schlussendlich geklärt werden können. Bildrechte: Nasser Hashemi

Der lange Schatten des Nationalsozialismus

Vor allem Gundula Hoffmann ist wichtig, dass es dabei niemals darum ging, hier nachträglich jemanden zu verurteilen, sondern herauszubekommen, was das damalige Tun in dunkler Zeit mit dem eigenen Sein im hier und heute zu tun haben könnte: "Es ist keine Nabelschau in eigener Sache. Uns geht es um das Exemplarische, das für eine ganze Generation steht", erklärt die Puppenspielerin.

Es werden Fragen gestellt, die der Enkelgeneration vielleicht nicht leichter in den Sinn kommen, aber lockerer über die Lippen gehen, als es der vom Krieg unmittelbar traumatisierten Elterngeneration möglich war. Für diese Kriegsgeneration steht im Stück speziell der Onkel von Gundula Hoffman.

Bildrechte: Nasser Hashemi

Der Clou: Eine Puppe, drei Puppenspieler

Die vierte lebensechte, stumme, aber im Zusammenspiel des kleinen Chemnitzer Teams umso beredtere Puppe, wird meist von zwei, mitunter auch von allen drei Puppenspielern gespielt. "Ich vergleiche das immer mit dem Tanz, dass jeder voneinander wissen muss, welche Bewegung er ausführt, dass wirklich eine Figur daraus entsteht, ohne, dass man sich immer absprechen muss", erklärt Hoffmann.

Das komplexe Zusammenspiel ist für sie und ihre beiden Kollegen im Endeffekt technisch kein Problem und ein echter Hingucker der Inszenierung. Mit dem Stück hatte aber speziell Gundula Hoffmann dann aber doch so ihre Probleme: Denn so viel persönliche Nähe hat sie in noch keiner ihrer bisherigen Arbeiten verspürt.

Bildrechte: Nasser Hashemi