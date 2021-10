Der Dokumentarfilm "Endlich Tacheles", der seit zehn Tagen in den Kinos läuft, erzählt eine ungewöhnliche Geschichte. Yaar, der Protagonist des Films, ist ein junger jüdischer Student aus Berlin. Als angehender Gamedesigner will er ein Computerspiel über den Holocaust entwickeln: "Shoah. Als Gott schlief." Was für die Meisten wohl erst einmal als völlig abwegige Idee erscheint, ist auch ein Aufbegehren gegen seinen Vater. Ihm wirft Yaar vor, dass er unter dem Holocaust leidet, obwohl er ihn nicht mehr selbst erlebt hat. Die beiden Regisseurinnen Jana Matthes und Andrea Schramm begleiten den jungen Mann dabei, wie er mit seinen Freunden Sarah und Marcel Ideen für das Spiel entwickelt. Da sich Yaar dabei am Schicksal seiner Familie, die aus Krakau stammt, orientieren will, werden die Recherchen auch zu einer Reise in die eigene Familiengeschichte. Die erste Idee, die Nazitäter auch menschlich und nicht nur böse handeln lassen zu können, verwirft Yaar: In Krakau entdeckt er ein verstörendes Familiengeheimnis. Das Computerspiel ist am Ende des Films noch nicht fertig, doch die schwierige Beziehung zwischen Yaar und seinem Vater hat sich verändert.