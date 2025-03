Die jetzige Entscheidung heiße deshalb vorerst Stillstand. "Es bedeutet weitere Unsicherheit für Vereine, für Träger, für Unternehmen und für all jene, die auf eine handlungsfähige Stadt angewiesen sind", so Schulze und Burghart. Aus ihrer Sicht liege das in der Verantwortung des Stadtrates. Dieser habe auch in den vergangenen Monaten versäumt, selbst konstruktive Vorschläge für Sparmaßnahmen zu machen.