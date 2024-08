Fördermittel 87 Millionen Euro für Wasserstoffzentrum in Chemnitz

In Chemnitz ist am Donnerstag der Bau eines Wasserstoffzentrums vertraglich abgesichert worden. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung. Demnach finanziert der Bund das Vorhaben mit bis zu 72 Millionen Euro. Sachsen will bis 2028 rund 15 Millionen Euro beisteuern.