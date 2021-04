Die Floor Fighters Chemnitz sind am Donnerstag für ihre gute Nachwuchsarbeit mit dem "Grünen Band" ausgezeichnet. Die Ehrung wird von der Commerzbank und vom Deutschen Olympischen Sportbund vergeben. Sie ist mit 5.000 Euro dotiert. Jedes Jahr werden 50 Vereine prämiert.



Die Floor Fighters sind ein Floorball-Verein aus Chemnitz. Sie spielen in der obersten Deutschen Spielklasse. In der Saison 2006/07 waren sie Deutscher Vizemeister.