Chemnitz ist 2025 Kulturhauptstadt Europas. In der Stadt soll bis zum kommenden Jahr ein bundesweit erstes Dokumentationszentrum zu den Verbrechen der Terrorzelle NSU entstehen. In Chemnitz und Zwickau lebte und agierten deren Haupttäter Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos jahrelang im Untergrund. Die rechtsradikale Terrorgruppe verübte in den 2000er-Jahren unter anderem mehrere Morde an Menschen mit Migrationsgeschichte.