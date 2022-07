Sensationsfund Neue Urzeit-Tierart im versteinerten Chemnitzer Wald entdeckt

So wurde Chemnitzion richteri konserviert Entdeckt wurde die bislang unbekannte Tierart bei Grabungen an der Frankenberger Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 61. Hier wurde die Amphibie vor 291 Millionen Jahren für die Ewigkeit konserviert. Durch die gewaltige Druckwelle eines Vulkanausbruchs im nahegelegenen Zeisigwald-Vulkansystem, knickten Bäume um. Sie wurden entwurzelt und entästet. Heißer Ascheregen des Vulkans begrub Pflanzen und Urzeit-Tiere – auch "Chemnitzion richteri". Durch Kieselsäure wurde der Lurch schließlich versteinert.