Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 Chemnitz: Einheimische planen besondere Stadtführungen für Besucher

Hauptinhalt

05. August 2024, 15:44 Uhr

Der Chemnitzer Danny Weigelt will zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 das Konzept Free Walking in seine Heimatstadt holen. Dabei führen Einwohner Gäste kostenlos durch ihre Stadt. Weigelt will neben touristischen Standards wie dem Karl-Marx-Denkmal auch an eher unbekannte Orte gehen.