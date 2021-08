In Sachsen sind mit dem Start ins neue Ausbildungsjahr 7.800 Lehrstellen offen. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit mit. Es gebe 2.000 freie Lehrstellen mehr als Bewerber. Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sei, für den stünden die Chancen recht gut, sagte Klaus-Peter Hansen, Chef der sächsischen Arbeitsagenturen. "Beraterinnen und Berater der Jugendberufsagentur helfen beim Finden einer Alternative zum Wunschberuf und wissen wo es in der Region freie und passende Lehrstellen gibt", so Hansen.