Damit sind sie nicht allein. Rund 850 Menschen aller Altersgruppen haben sich am Freitagnachmittag in Chemnitz am Roten Turm versammelt. Auch vier Mitglieder der "Omas gegen rechts" sind dabei. "Wir machen das für unsere Kinder und Enkel", sagen sie. Es gebe zwar keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für so eine Demonstration, aber so kurz vor der Bundestagswahl sei es noch einmal besonders wichtig.