Dass Chemnitz die erste deutsche Stadt ist, wo diese internationale Konferenz stattfindet, ist kein Zufall: Die Organisation "Build Up" würde immer an schwierige Orte gehen, erzählt Frauke Wetzel vom ASA-FF, einem zivilgesellschaftlichen Verein in Chemnitz. Zuvor hätte die Konferenz schon in Belfast oder San Diego, an der mexikanischen Grenze stattgefunden. Sie lobt die unglaubliche Energie und Stimmung, die herrscht. "Diese Energie in der Stadt zu sehen, ist ganz toll", so Wetzel. "Und das Gesehen werden, auch international, tut der Stadt sehr gut."