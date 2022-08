Anton Albrecht, der sportliche Leiter des European Peace Ride (EPR), kennt sich im Radsport aus. Bereits seit seinem zwölften Lebensjahr ist der heute 25-Jährige aktiver Mountainbiker. "Ich bin damals nach Altenberg aufs Internat gegangen", erzählt er. "Dort war der Olympiastützpunkt für Mountainbike."

Seitdem übt er den Radsport auf Wettkampfniveau aus. "Radfahren kann man aufs ganze Leben projizieren", versucht Albrecht die Faszination zu erklären. "Es ist überall auf der Welt möglich, mit vielen verschiedenen Disziplinen oder auch als alltägliches Verkehrsmittel."

Albrecht möchte sich nicht auf eine Radsportdisziplin festlegen und ist neben Mountainbike auch in den Disziplinen Straßenrennen und Gravel (Straßenrennräder mit breiteren Reifen) unterwegs. "So kann ich mich ausprobieren und auch immer schauen, welche Wettbewerbe keine weite Anfahrt benötigen", sagt er. Er sei fast jedes Wochenende bei einem Wettbewerb am Start.

Beim Gravel hat sich Albrecht jetzt sogar für die erste Weltmeisterschaft dieser Disziplin qualifiziert und darf nun im Oktober in Italien für die Deutsche Nationalmannschaft starten. "Ich bin sehr glücklich über diese Qualifikation", sagt Albrecht.

Anton Albrecht (Mitte) ist der sportliche Leiter des European Peace Ride und wird selbst, ebenso wie seine Kollegin Manja Seefeld (links) das Rennen vom Begleitwagen aus erleben. Ex-Profi Marcus Burghardt (rechts) wird dagegen als Fahrer dabei sein. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Vom Rennradfahrer zum Tourmechaniker

Beim European Peace Ride, der Neuauflage der Friedensfahrt, wird Abrecht allerdings nicht selbst in die Pedale treten. Er wird die zweitägige Tour von Wroclaw nach Chemnitz im Begleitwagen mitfahren und die Funktion des Tourmechanikers übernehmen. Traurig ist er darüber aber nicht. "Alle Organisatoren und Helfer des European Peace Ride sind wie Familie. Wir stecken da unser ganzes Herzblut rein", so Albrecht. "Es ist genauso schön, als würde man selbst mitfahren, wenn man sieht, was man Gutes für die Teilnehmer tut."