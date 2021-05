Um die enge Verbindung zwischen Kunst und Sportkultur zu demonstrieren, werden auf beiden Etappen 15 Städte und Gemeinden des Kulturhauptstadtprojekts "Purple Path" angefahren. Außerdem knüpft die Tour an die Übergabe des Chemnitzer Kulturhauptstadt-Bewerbungsbuches in Berlin im vergangenen Jahr an. "Wir sind stolz, wieder starten zu dürfen", sagt Kai Winkler, sportlicher sowie organisatorischer Leiter der neuen Friedensfahrt, der die Übergabe im vergangenen Jahr organisiert hatte. Die 39 Radsportler und -sportlerinnen, die bei der Übergabe dabei waren, werden auch im September starten.