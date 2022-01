Die Auszeichnung wird jährlich in der Regel zum Chemnitzer Friedenstag am 5. März vergeben. Dieser erinnert an die Zerstörung der Stadt 1945 im Zweiten Weltkrieg, der von Deutschland ausging. Der Preis würdigt Menschen, die für Grundwerte wie Toleranz und Demokratie eintreten, sich für die Integration verschiedener Kulturen, gegen Rassismus und Ausgrenzung, für Frieden und ein gewaltfreies Miteinander engagieren.