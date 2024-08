Laut Verdi haben sich viele der einhundert Beschäftigten in Chemnitz neue Jobs gesucht, teils auch in anderen Branche. Zwar suche der Handel Arbeitskräfte, doch viele Jobangebote seien nur in Teilzeit oder mit geringer Bezahlung, so die Gewerkschaft. Bei der Abschlussveranstaltung seien Tränen geflossen, sagte eine Gewerkschaftvertreterin.